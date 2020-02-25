СК возбудил уголовное дело из-за травмы барнаульской школьницы

Новости 25.02.2020 15:50 284

Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и здоровья. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным следователей, 19 февраля текущего года ученица одной из школ города Барнаула, обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы. Учительница не предприняла должных мер. В итоге девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована. Как сообщала ее мать, девочке сделали трепанацию черепа.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что мать ребенка Галина обратилась в местное сообщество «Инцидент Барнаул», в котором рассказала, что ее дочь столкнулась с мальчиком и получила травму головы. После того, как она пожаловалась преподавателю, они позвонили матери ребенка, но «скорую помощь» не вызвали. Однако в комитете по образованию Барнаула заявили, что врачи были вызваны через «вахту». Несмотря на это, мать девочки продолжает утверждать, что врачи приехали только по ее вызову, а в школе медик отсутствовал в принципе. Кроме того, проверкой занялась и прокуратура Алтайского края.