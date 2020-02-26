Какие районы Алтайского края получат 50 млн на благоустройство

Новости 25.02.2020 15:15 486

15 районов Алтайского края получат 50 млн рублей на благоустройство сельских общественных территорий, передает пресс-служба регионального Минстроя.

Согласно распоряжению губернатора Виктора Томенко, субсидии будут распределены между бюджетами поселений в рамках государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» в целях оказания поддержки сельским поселениям на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий в 2020 году.

В числе основных требований к отобранным проектам указывается их способность решить задачи по созданию комфортной среды жизнедеятельности сельского населения и функциональное разнообразие. Для участия в программе были отобраны сельсоветы с численностью населения свыше тысячи человек.

В итоге, субсидии на благоустройство получат села: Дружба, Алейского района, Верх-Катунское Бийского района, Верх-Ануйское Быстроистокского района, Крутиха Крутихинского района, Новые Зори и Сибирские Огни Павловского района, Баюновские Ключи и Зудилово Первомайского района, Сидоровка Романовского района, Весёлоярск Рубцовского района, Новотырышкино и Сычево Смоленского района, Новоперуново и Среднесибирский Тальменского района, Угловское Угловского района.