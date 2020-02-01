Имущество новосибирского ритейлера-банкрота оценили почти в 1,5 млрд рублей

Новости 25.02.2020 14:30 354

Конкурсный управляющий сибирского ритейлера «Холидей» Трофим Кузнецов опубликовал данные оценки части имущества должника. Рыночная стоимость 34 объектов недвижимости составила около 1,4 млрд рублей. Речь идет о зданиях магазинов и земельных участках в Алтайском крае, Новосибирской области, Кузбассе, Омской и Томской областях, пишет "Коммерсант".

Еще в начале 2018 года «Холидей» был крупнейшим ритейлером, управляющим тремя сотнями магазинов в регионах Сибирского федерального округа и Тюменской области. В марте прошлого года суд признал банкротом «Холидей» по иску "Альфа-банка". Долги компании составляют около 18 млрд рублей.

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Напомним, бизнесмены трех сибирских регионов намерены обратиться к властям, чтобы оспорить действия конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского «Холидея» Трофима Кузнецова. Управляющий через арбитраж требует от контрагентов вернуть выплаты «Холидея» в конкурсную массу, что, по мнению коммерсантов, может привести к их банкротству.

Всего под подозрение попало более 1,7 тысяч сделок на общую сумму около 6 млрд рублей.

Так, ранее с коллективным обращением выступили порядка 50 поставщиков и партнеров ООО «Компания Холидей» в Алтайском крае. Суммы требований составляют от 0,5 млн до 30 млн рублей. Общая же сумма требований достигает 500 млн рублей.