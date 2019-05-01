Барнаул может остаться без Монстрации в 2020 году

Новости 25.02.2020 13:50 889

В Барнауле может не состояться шутливая акция с демонстрацией плакатов с абсурдными лозунгами, которую называют Монстрацией. Об этом сообщили организаторы Монстрации 2019 года.

По их словам, у них не получится организовать мероприятие. Один из организаторов сослался на нечастое пребывание в Барнауле. Однако, они предлагают свою помощь в плане предоставления необходимой информации о деталях организации публичного мероприятия.

«В этом году мы не сможем организовать это прекрасное мероприятие, но состоится ли оно — зависит от вас. Если вы хотите организовать барнаульскую Монстрацию-2020 — ждем ваших предложений. Готовы оказать информационную помощь и моральную поддержку будущим организаторам, передать опыт и зарядить на успех», - написали организаторы в группе посвященной мероприятию.

Напомним, что Монстрация в Барнауле впервые состоялась 1 мая 2019 года. Тогда на мероприятие прошли несколько десятков человек. Само событие впервые было проведено в Новосибирске несколько лет назад. Позднее к акции присоединились еще 20 российских городов.