Жители Бийска возмущены планами властей построить ФОК на месте детских площадок

Новости 25.02.2020 13:20 297

Власти приняли решение построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на пустыре микрорайона Зеленый Клин, занятом детскими площадками. Однако, эти планы не нашли поддержки у местных жителей. Об этом сообщают «Вести Алтай».

В районе живут десятки тысяч человек. Площадок для занятий спортом там практически нет. В связи с этим, начали рассматривать именно эту территорию. Об этом рассказал начальник управления стратегического развития и экономики администрации Бийска Евгений Пазников.

Чиновники хотят возвести спортивный объект между домами. Сейчас здесь пустырь с беседками и детскими объектами. В здании же будет отделение художественной гимнастики и универсальный спортивный зал с трибуной на 260 мест. Территорию вокруг благоустроят. Несмотря на это, местные жители против.

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Галина Климонова, председатель ТСЖ «Горизонт» (улица Советская, 210):

«Потому что у нас здесь на улице Стахановской, 1 нет детской площадки, Стахановская, 3 – нет детской площадки. Стахановская, 5 – нет детской площадки. Советская, 208 — тоже нет детской площадки. То есть в округе детских площадок, кроме вот этой, нет».

Ольга Паникарова, председатель ТСЖ «Прогресс» (ул. Советская, 208):

«У нас, посмотрите, вот здесь сейчас построят вот такую парковку. У нас вокруг 150 машин. И ещё добавят. Да мы что! А район непродуваемый. Мы и так здесь задыхаемся».

Таким образом, можно отметить, что вопрос пока остается открытым.