Жители Бийска возмущены планами властей построить ФОК на месте детских площадок

Власти приняли решение построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на пустыре микрорайона Зеленый Клин, занятом детскими площадками. Однако, эти планы не нашли поддержки у местных жителей. Об этом сообщают «Вести Алтай».
В районе живут десятки тысяч человек. Площадок для занятий спортом там практически нет. В связи с этим, начали рассматривать именно эту территорию. Об этом рассказал начальник управления стратегического развития и экономики администрации Бийска Евгений Пазников.
Чиновники хотят возвести спортивный объект между домами. Сейчас здесь пустырь с беседками и детскими объектами. В здании же будет отделение художественной гимнастики и универсальный спортивный зал с трибуной на 260 мест. Территорию вокруг благоустроят. Несмотря на это, местные жители против.
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Галина Климонова, председатель ТСЖ «Горизонт» (улица Советская, 210):
«Потому что у нас здесь на улице Стахановской, 1 нет детской площадки, Стахановская, 3 – нет детской площадки. Стахановская, 5 – нет детской площадки. Советская, 208 — тоже нет детской площадки. То есть в округе детских площадок, кроме вот этой, нет».
Ольга Паникарова, председатель ТСЖ «Прогресс» (ул. Советская, 208):
«У нас, посмотрите, вот здесь сейчас построят вот такую парковку. У нас вокруг 150 машин. И ещё добавят. Да мы что! А район непродуваемый. Мы и так здесь задыхаемся».
Таким образом, можно отметить, что вопрос пока остается открытым.
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Никто не против ФОКа. Жителей не устраивает его предполагаемое место строительства. Задача Администрации не "впарить" свои хотелки, а найти всех устраивающий вариант. Да, это не пустырь, площадь перед Администрацией тоже "пустырь". По "суете" вокруг ФОКа, можно предположить, что они заинтересованы не в благе жителей, а удовлетворении амбиций (в лучшем случае) политиков, решивших "причинить" добро бийчанам. Огромная просьба, прислушайтесь к жителям зеленки, они не против идеи ФОКа, а считают неудачным выбор его расположения. Работайте в этом направлении, а не устраивайте социальные конфликты ради хайпа и борьбы "за всё хорошее против всего плохого"