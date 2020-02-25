Сергей Мудрик распродает барнаульские активы?

Новости 25.02.2020 12:50 2187

Пять земельных участков на берегу барнаульского Ковша были выставлены на продажу в один день. Общая стоимость реализуемой недвижимости составляет 340 млн рублей, общая площадь – 3,66 га. За часть продаваемых территорий ведутся судебные споры – здесь столкнулись интересы крупных барнаульских бизнесменов Сергея Мудрика и Андрея Загарина, а также алтайского Росимущества.

Участки на Ковше

Все земли принадлежат компании «Акватория», аффилированной с СК Сибирия (контролирует Сергей Мудрик). Право собственности на них оспаривает алтайское Росимущество и барнаульский бизнесмен Андрей Загарин. Подробную предысторию можно прочитать по ссылке ниже.

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В ходе судебного разбирательства неоднократно назначались экспертизы, целью которых было установить, существует ли на Ковше (ул. Промышленная, 4) причальная набережная или ее остатки. Если бы ее существование подтвердилось, Андрей Загарин мог бы доказать свое право собственности на участок, ныне принадлежащий Сергею Мудрику. Однако, до сих пор ни причал, ни его остатки так и не были найдены.

До завершения экспертизы производство по делу было приостановлено. Вопрос о его возобновлении должен был быть рассмотрен 28 января. Однако в суд поступило ходатайство экспертов о продлении срока проведения экспертизы до 30 апреля – они настаивали на невозможном в зимний период вскрытии грунта на месте исследований. Ходатайство было удовлетворено.

На следующее утро после этого заседания на продажу были выставлены пять земельных участков на берегу Ковша. А 21 февраля стало известно о том, что срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома на ул. Промышленная,4 (ЖК «Новая пристань») перенесен с I на III квартал 2020 года.

Пострадают ли от судебной тяжбы дольщики, пока неясно. Что же касается планов «Акватории» по засыпке части Ковша, то они, скорее всего, не будут реализованы в ближайшее время.

И это еще не все

Тот же самый аккаунт, выставивший на продажу участки на Ковше, в это же утро, 29 января, разместил объявления о продаже:

Участка на Речном вокзале, на котором располагается действующее кафе «Парус», площадью 12 соток, за 15 млн рублей. Форма собственности – аренда на 49 лет;

Двух участков на улице Анатолия (№ 33 и 33а), общей площадью семь соток, за 7 млн рублей. Разрешенное использование – строительство многоквартирного дома выше восьми этажей;

Участка на Змеиногорском тракте, 35а, площадью почти гектар, за 18 млн рублей (аренда на 49 лет);

Катера Bayliner 652 – за 1 млн рублей;

Модернизированного автомобиля Toyota Tundra, 2013 года выпуска – за 4,5 млн рублей.

Выглядит это как распродажа активов. Напомним, что 30 ноября 2019 года после продолжительной болезни скончался Владимир Мудрик – старший в семье барнаульских бизнесменов. Не исключено, что после смерти брата Сергей Мудрик принял решение покинуть Барнаул.

Общая стоимость реализуемого имущества составляет свыше 385 млн рублей.