Сергей Мудрик распродает барнаульские активы?

Пять земельных участков на берегу барнаульского Ковша были выставлены на продажу в один день. Общая стоимость реализуемой недвижимости составляет 340 млн рублей, общая площадь – 3,66 га. За часть продаваемых территорий ведутся судебные споры – здесь столкнулись интересы крупных барнаульских бизнесменов Сергея Мудрика и Андрея Загарина, а также алтайского Росимущества.
Все земли принадлежат компании «Акватория», аффилированной с СК Сибирия (контролирует Сергей Мудрик). Право собственности на них оспаривает алтайское Росимущество и барнаульский бизнесмен Андрей Загарин. Подробную предысторию можно прочитать по ссылке ниже.
В ходе судебного разбирательства неоднократно назначались экспертизы, целью которых было установить, существует ли на Ковше (ул. Промышленная, 4) причальная набережная или ее остатки. Если бы ее существование подтвердилось, Андрей Загарин мог бы доказать свое право собственности на участок, ныне принадлежащий Сергею Мудрику. Однако, до сих пор ни причал, ни его остатки так и не были найдены.
До завершения экспертизы производство по делу было приостановлено. Вопрос о его возобновлении должен был быть рассмотрен 28 января. Однако в суд поступило ходатайство экспертов о продлении срока проведения экспертизы до 30 апреля – они настаивали на невозможном в зимний период вскрытии грунта на месте исследований. Ходатайство было удовлетворено.
На следующее утро после этого заседания на продажу были выставлены пять земельных участков на берегу Ковша. А 21 февраля стало известно о том, что срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома на ул. Промышленная,4 (ЖК «Новая пристань») перенесен с I на III квартал 2020 года.
Пострадают ли от судебной тяжбы дольщики, пока неясно. Что же касается планов «Акватории» по засыпке части Ковша, то они, скорее всего, не будут реализованы в ближайшее время.
Тот же самый аккаунт, выставивший на продажу участки на Ковше, в это же утро, 29 января, разместил объявления о продаже:
Выглядит это как распродажа активов. Напомним, что 30 ноября 2019 года после продолжительной болезни скончался Владимир Мудрик – старший в семье барнаульских бизнесменов. Не исключено, что после смерти брата Сергей Мудрик принял решение покинуть Барнаул.
Что изменилось на этих территориях
Хочется верить. что власти города не позволят уничтожить единственный городской водоем, где нет течения и сильных ветров. Жители города увидят красивую набережную, места для отдыха, пляж если хотите, территорию отдыха и водных видов спорта...
Дольщики на Промышленной 4 уже пострадали, сдача была по плану на 1 квартал 2019, а теперь с легкой руки краевой инспекции ( Веремеинко) срок продлён в 3 раз до 3 квартала 2020... и что ждать дальше. Как показывает практика, 214-фз не защищает дольщиков никак... скоро дольщики пойдут к Томенко, ведь Мудрики свалят где слаще и оставят очередной Демидов парк в алтайском крае...