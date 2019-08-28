Три крупнейших сахарных завода закроют в России - СМИ

Новости 25.02.2020 12:10 110

В сельскохозяйственном сезоне 2020/21, который длится с августа прошлого года по июль текущего, не смогут работать три сахарных завода, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на председателя правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрея Бодина, пишут «Ведомости».

Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе в Тульской области (принадлежит структуре Россельхозбанка). Причиной закрытия заводов Бодин назвал среднегодовые цены на сахар, которые за последние три года находились на уровне, не позволяющем поддерживать необходимую степень рентабельности.

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По данным Союзроссахара, все три завода в течение сезона 2019/20 переработали около 1 млн т сахарной свеклы, а общая численность работников этих предприятий превышает 1000 человек. По мнению Бодина, если ситуация с мировыми и внутренними ценами на сахар не изменится, то придется закрывать и другие заводы. Функционировать продолжат лишь те заводы, у которых есть собственное производство сахарной свеклы, за счет чего они смогут оптимизировать издержки, считает глава Союзроссахара.

Напомним, в Алтайском крае на данный момент функционирует единственный сахарный завод - Черемновский. В прошлом году он увеличил производственную мощность с 2,9 до 5,8 тысячи тонн переработки свеклы в сутки.

Завод в 2019 году увеличил посевную площадь на 5 га, до 27,5 га.

За сезон 2018-2019 годов на заводе переработано более 800 тысяч тонн сырья и выработано 138 тысяч тонн сахара-песка.