Жительница Барнаула обвинила учителей в халатном отношении к опасной травме ее дочери (обновлено)

Новости 25.02.2020 11:45 625

Информация о том, что никто из учителей в школе не вызвал скорую помощь после того, как одна из учениц после столкновения с другим учеником головами, почувствовала себя плохо. О происшествии ранее сообщали участники сообщества «Инцидент Барнаул».

«Как сообщает участница нашего сообщества Галина, 19 февраля около 17.00 в школе №31 пострадала ее дочь. Все произошло на перемене. Мальчик бежал по лестнице со второго этажа и в проеме толкнул ее. Девочка упала и ударилась головой. Медика в этот момент не было в школе. Позвонили мне, и я приехала с работы. Дочь находилась в плохом состоянии. Я сама вызвала «скорую», так как учитель не знал номер. Буквально через несколько минут она у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в ГБ №1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа», - рассказала мать ребенка.

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В комитете по образованию сообщили, что после происшествия мать девочки была приглашена в школу классным руководителем.

«До приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. По приезду мамы, состояние девочки ухудшилось. Заместителем директора по воспитательной работе была вызвана скорая помощь с вахты школы», - сообщили в комитете.

Кроме того, в администрации школы добавили, что по данному факту проводится детальная проверка.

Upd: Прокуратура Алтайского края проверит сотрудников школы, где ребенок получил тяжелую травму. Будут оценены действия должностных лиц образовательной организации на предмет соблюдения прав на охрану жизни и здоровья, своевременность оказания медицинской помощи.