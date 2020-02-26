В Алтайском крае ведётся активная работа по газификации населенных пунктов

Новости 25.02.2020 11:10 348

Состоялась встреча замдиректора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяны Руденко с заместителем гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Алексеем Алексеенко. В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 гг.» в части доступности газификации населения Алтайского края за счет льготного кредитования.

Благодаря реализации программы жители Алтайского края смогут улучшить свои жилищные условия, проведя газ в дом за счет целевого потребительского кредита с фиксированной процентной ставкой, которая составит всего 5%, а максимальная сумма, на которую может рассчитывать клиент, - 250 тысяч рублей. Кредитование позволит оплатить газовое оборудование, услуги проектирования и строительно-монтажные работы.

Присутствовавший на встрече главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гладких рассказал о газификации региона, о качественном газовом оборудовании, которое устанавливается в домах для отопления, его характеристиках при эксплуатации, о работе с поставщиками оборудования по снижению стоимости. Сегодня в крае газифицирован 81 населенный пункт, это примерно 19 % населения региона. В 2020 году планируется продолжить обслуживание газораспределительных сетей в населенных пунктах региона, а также увеличить количество абонентов, пользующихся услугами компании.

По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Алексея Алексеенко, газификация региона активно продолжается: к сети подключают все больше жителей. Однако далеко не все сельские жители могут позволить себе подвести газ с улицы в дом. Минимальный набор обойдется в сумму порядка 50 тысяч рублей, при условии, что дом небольшой, а котел – самый простой. На деле же придется заплатить больше.

«Одной из задач кампания «Газпром газораспределение Барнаул» видит в доступности обеспечения экологически чистым голубым топливом сельских жителей. Одним из решений является льготный кредитный продукт от Россельхозбанка», - добавил Алексей Алексеенко.

«Сотрудничество с компанией «Газпром газораспределение Барнаул» по этому направлению хорошо вписывается в стратегию Россельхозбанка по финансовому развитию сел и малых городов Алтайского края и в государственную программу «Комплексного развития сельских территорий». Мы рады, что благодаря нашим договоренностям у жителей сельской местности появятся уникальные возможности для улучшения бытовых условий, создания комфортной современной среды для жизни», - считает заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяны Руденко.