Алтайский край стал крепким середняком в рейтинге аварийности на дорогах

Новости 25.02.2020 10:55 1111

Алтайский край занял 31-е место в рейтинге аварийности на дорогах по версии "РИА Новости". В регионе в прошлом году зарегистрировано 304 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин. Количество аварий при этом снизилось на 3,6 %. Исследование проводилось по данным МВД РФ на основе анализа количества ДТП, в которых были пострадавшие и погибшие.

Согласно подсчетам, число пострадавших на 100 тысяч человек в Алтайском крае составило 164, а число погибших на 1000 пострадавших - 66 человек.

Выяснилось, что меньше всего дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, зафиксировано в Чечне: на 100 тысяч автомобилей здесь произошло всего 76 подобных ДТП. Вторым российским регионом с наименьшей аварийностью оказался Чукотский автономный округ (139 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин), а на третьем месте - Свердловская область со 150 серьезными авариями.

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Что касается сибирских регионов, то выше всех расположилась Новосибирская область - 8 место (185 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин). Причем количество аварий снизилось за год сразу на 21,6 %.

Республика Алтай заняла в общероссийском рейтинге 71-е (408 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин). Главными аутсайдерами как по стране, так и по СФО, стали Омская область, занявшая 83-е место (476 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин) и Тыва (858 аварий).