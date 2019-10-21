Алтайский край оказался лидером в России по росту микрозаймов

Новости 25.02.2020 10:15 527

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» после анализа данных Банка России, Росстата и других открытых источников, сообщили о переменах в ситуации с кредитной активностью российских семей. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.

В итоге выяснилось, что отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, изменился на 1% относительно третьего квартала прошлого года, увеличившись с 30% до 31% в четвертом квартале.

Что касается просроченной задолженности, то она продолжает снижаться. По данным четвертого квартала 2019 года, совокупный долг жителей России по банковским кредитам составила 17,56 трлн рублей, что больше на 15% относительно начала года.

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В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 311,1 тысяч рублей (годом ранее – 273,6 тысяч рублей). Средняя «просрочка» - 12,9 тысяч рублей (годом ранее – 13,4 тысяч рублей).

Средний размер займа в Алтайском крае по итогам прошлого года вырос на 26,6%, что является самым высоким показателем динамики по стране. Конкретный размер среднего микрозайма в регионе не называется. Самый большой показатель сейчас в Москве (11,8 тысячи рублей), а самый маленький в Удмуртии (6,9 тысяч рублей).

Напомним, что по данным рейтинга РИА, жители Алтайского края отдают банкам до 65% своих доходов, что делает регион одним из самых закредитованных по стране.