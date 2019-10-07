Стала известна дата заседания суда по делу бывшего мэра Горно-Алтайска

Новости 25.02.2020 9:35 819

Экс-мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин обжаловал свой приговор в Верховном суде Республики Алтай. Ранее суд постановил лишить Облогина свободы на четыре года условно. Судебное заседание назначено на 19 марта. Об этом сообщает «Тайга-инфо».

В октябре 2019 года Виктора Облогина признали виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Причиненный ущерб составил более 125 млн рублей.

Как установил суд, чиновник использовал служебное положение, чтобы похитить муниципальный автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, он незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 млн рублей, а также предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центральная» муниципальные гарантии, причинив ущерб бюджету Горно-Алтайска более чем на 107 млн рублей.

Облогин ранее был членом «Единой России», но после того, как против него возбудили уголовное дело, его членство было приостановлено. Находясь под следствием, экс-мэр выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госсобрания Республики Алтай. Самовыдвиженцем, так как разочаровался в политических партиях.

2 сентября 2019 года врио главы республики Олег Хорохордин предложил Облогину войти в свою команду и занять пост советника по крупным инвестпроектам. Тот предложение принял и снялся с выборов в Эл Курултай.