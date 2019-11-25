Отклонение до 15 градусов. В Сибири ждут новый температурный рекорд

Самые сильные температурные отклонения от нормы ожидаются в ближайшее время в Сибири. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда пишет РБК.
«Максимальное значение положительных отклонений от нормы можно увидеть на севере западной и средней Сибири. Туда будут идти теплые воздушные массы из Атлантики, а так как сами температуры там обычно низкие, то отклонение положительное от нормы будет высоким и составит до 15 градусов», — заявил он.
По словам синоптика, ночью в северной части Сибири будет 10–15 градусов ниже ноля, а днем столбик термометра приблизится к нулевой отметке.
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«На европейской территории отклонение от нормы будет составлять от 6 до 12 градусов, в Москве это 6–9 градусов выше нормы, дневные температуры будут около и выше ноля», — добавил Вильфанд.
Ранее сообщалось, что в природном заказнике «Долина реки Сетунь» в Москве из-за аномально теплой погоды раньше времени расцвели подснежники. Обычно подснежники начинают цвести в столице в конце марта — начале апреля.