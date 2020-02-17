Бийский застройщик обманул несколько семей на сумму свыше 7 млн рублей

Новости 25.02.2020 8:00 370

Жители Алтайского края стали жертвами мошенничества фирмы из Бийска, которая строила частные дома. Люди оформляли кредиты, привлекали средства маткапитала, а в итоге оставались без денег и без жилья. В настоящее время возбуждено уголовное дело, передают "Вести-Алтай".

В мае 2017 года одна из пострадавших заключила договор с компанией «Артстрой», руководил которой Алексей Шачнев. Название фирмы в дальнейшем неоднократно менялось. Каркасный дом из стружечных плит обещали возвести под ключ за три месяца. В итоге пошёл третий год, как жилья нет.

"Живём в общежитии, сын учится в институте, то есть его тоже нужно поднимать, ставить на ноги. Поэтому приходится подрабатывать, чтобы не подставить своих поручителей", - рассказала Светлана Завгородняя.

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Схема, по её словам, одна: человек оформляет договор, платит деньги, даже выезжает посмотреть на готовые дома с довольными новосёлами. Потом начинаются сбои с поставками материалов, а бригады строителей нередко сбегают.

Другая пострадавшая, многодетная мама, лишилась не только собственных денег:

"Я консультировалась по материнскому капиталу в Пенсионном фонде, потому что деньги эти были взяты на индивидуальное строительство. Отвечать за нецелевое расходование этих средств в будущем придётся мне. Ситуация тоже неприятная".

Женщина обращалась в суд, дело выиграла, но взыскивать с подрядчика оказалось нечего.

За последние три года Алексей Шачнев успел открыть не одну компанию. После «Артсроя» была «Астерра». Согласно открытым данным, последняя фирма, числящаяся за Шачневым, – ООО «Антал». Разыскать компанию не удалось. По телефону найти предпринимателя тоже не получилось. От пострадавших, по их словам, застройщик успешно скрывается.

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Тем временем ГУ МВД России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. По предварительным данным, общий ущерб составил свыше 7 млн рублей.