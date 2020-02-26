За туманами: как в Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам

Новости 25.02.2020 7:10 328

В воскресенье, 23 февраля, на Барнаульском ипподроме состоялся Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Участники из Барнаула, Бийска, Новосибирска, других городов СФО и Казахстана соревновались за призовой фонд в 300 тысяч рублей.

По словам председателя Алтайской федерации автомобильного спорта Андрея Ана, в числе гонщиков оказалось двое мастеров спорта России. Один из Алтайского края, другой из Новосибирской области.

«Также соревнуются несколько кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. Правила и регламент у нас традиционные, еще по советской схеме. Это та история, когда попытка улучшить правила может все только испортить. Отдельно хочу поблагодарить наших генеральных партнеров – Барнаульский пивоваренный завод в лице его генерального директора Алексея Рыбникова», - сказал Ан.

В свою очередь генеральный директор БПЗ подчеркнул, что завод является генеральным партнером на протяжении многих лет. Это, по словам Рыбникова, обусловлено специальной программой предприятия, в рамках которой идет широкая поддержка регионального спорта.

«Сегодняшние гонки являются ярким событием для нашего города. Это также часть нашей программы. Такие мероприятия растят наши таланты, создают новых чемпионов. Погода в нашем регионе позволяет проводить соревнования именно по этой дисциплине», - отметил Алексей Анатольевич.

Отметим, что на мероприятии присутствовали и другие высокопоставленные гости. В их числе начальник регионального управления пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков и заместитель министра спорта Алтайского края Юрий Самсоненко. Последний от лица регионального Минспорта поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества и пожелал участникам чемпионата развития и успеха на благо автомобильного спорта края.

Зрители наблюдали 17 заездов в классах А-1600 и Д2-Классика. После зрелищных заездов первое место в дисциплине А-1600 занял участник из Омска Андрей Гирш. Второе место с небольшим отрывом занял Тимофей Овчаров из Новосибирской области, а замкнул тройку лидеров еще один житель Омска Александр Кузнецов.

Что касается категории Д2-Классика, то в ней отличились жители Алтайского края и оба из Бийска. Алексей Пустовалов занял первое место, а Станислав Моор – третье. Второе место занял гонщик из Омска Станислав Моор.

Помимо денежных призов участники и победители получили подарки от спонсоров. Барнаульский пивоваренный завод традиционно устроил дополнительную номинацию и наградил призами в спецноминациях: «за волю к победе», «за неординарность в вождении», «за многогранность в автоспорт» и другие.