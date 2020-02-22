Загрязнение воздуха сероводородом и этилбензолом зафиксировали в Омске

Новости 23.02.2020 18:30 482

В Омске зафиксирована предельно допустимая концентрация сероводорода и этилбензола. Об этом сообщает региональное Минприроды со ссылкой на городской Центр экологического мониторинга.

Утро и день 22 февраля передвижная лаборатория замеряла воздух Советском округе Омска. Результаты отбора проб показали превышение по сероводороду в 1,25 раз и этилбензолу и 1,23 раза. Результаты замеров направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

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Для омских предприятий ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой категории. Им необходимо снизить концентрацию загрязняющих веществ при выбросах. Согласно майскому указу президента России, к 2024 году Омск должен сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 20 процентов. Только в январе этого года зафиксировано восемь случаев превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.