Загрязнение воздуха сероводородом и этилбензолом зафиксировали в Омске

В Омске зафиксирована предельно допустимая концентрация сероводорода и этилбензола. Об этом сообщает региональное Минприроды со ссылкой на городской Центр экологического мониторинга.
Утро и день 22 февраля передвижная лаборатория замеряла воздух Советском округе Омска. Результаты отбора проб показали превышение по сероводороду в 1,25 раз и этилбензолу и 1,23 раза. Результаты замеров направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
Собираемость платежей в регионе составляет 83%
Для омских предприятий ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой категории. Им необходимо снизить концентрацию загрязняющих веществ при выбросах. Согласно майскому указу президента России, к 2024 году Омск должен сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 20 процентов. Только в январе этого года зафиксировано восемь случаев превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Также планируется запуск еще одного – из Омска в Барнаул, после его одобрения Росавиацией