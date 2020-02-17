Росстат рассказал, каким должен быть настоящий российский мужчина

Новости 23.02.2020 18:00 593

Росстат обнародовал статистику, которая показывает, какой он — настоящий российский мужчина. Исследование посвятили празднованию Дня защитника Отечества. Самыми важными ценами для россиянина остаются — благополучие семье, свое жилье и ребенок. Для этого мужчина готов много работать, но ждет и отдачи в виде хорошей зарплаты.

Так, 58 процентов опрошенных мужчин считают официальный брак важным условием счастливой семейной жизни. Еще 31 процент называют поход в ЗАГС желательным мероприятием. Лишь десять процентов, по данным Росстата, не считают нужным оформлять отношения.

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В среднем мужчина вступает в брак в возрасте 27 лет и шести месяцев. К 30 годам большинство представителей сильного пола уже женаты или были в браке. Но 43 процента из них считают, что не нужно играть свадьбу быстро. Сначала нужно немного пожить вместе и присмотреться друг к другу.

Из тех мужчин, кто продолжает жить в незарегистрированном браке, более 40% не хотят оформлять отношения при отсутствии беременности, а 33% и после рождения ребенка не собираются этого делать. 50 процентов мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20 полцегьлв рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.