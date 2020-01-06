Стая бродячих собак загрызла женщину в Красноярске

Новости 23.02.2020 17:20 949

Труп женщины со следами многочисленных укусов обнаружили во дворе многоэтажки в Красноярске. Неподалеку бегает стая бродячих собак. Местные жители уже жаловались на такое соседство, но ответственные лица не принимали мер. Собаки продолжают посещать мусорные контейнеры и считать эту территорию своей.

Тело погибшей нашли на улице Мичурина в Кировском районе Красноярска. По данным регионального СКР, ведомство возбудила два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Халатность», сообщает пресс-служба ведомства. По статье халатность могут привлечь «неустановленных должностных лиц» районной администрации.