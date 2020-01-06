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Стая бродячих собак загрызла женщину в Красноярске

Новости
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Труп женщины со следами многочисленных укусов обнаружили во дворе многоэтажки в Красноярске. Неподалеку бегает стая бродячих собак. Местные жители уже жаловались на такое соседство, но ответственные лица не принимали мер. Собаки продолжают посещать мусорные контейнеры и считать эту территорию своей.

Тело погибшей нашли на улице Мичурина в Кировском районе Красноярска. По данным регионального СКР, ведомство возбудила два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Халатность», сообщает пресс-служба ведомства. По статье халатность могут привлечь «неустановленных должностных лиц» районной администрации.

Собаки покусали более 600 жителей Республики Алтай в прошлом году

Собаки покусали более 600 жителей Республики Алтай в прошлом году

Новости

При этом 70 процентов нападений совершают собаки, имеющие хозяев

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (1)

1000

Дмитрий

Что так и будем запрещать отстреливать? Мы что бараны? Может пора действовать? А не надеяться на гос учреждения, которым просто безразлично.

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