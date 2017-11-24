Депутаты удивились завышению стоимости четвертого моста в Новосибирске

Новости 23.02.2020 16:40 579

Стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске, которую представил концессионер, оказалась на 9065 млн выше, чем согласованная Главгосэкспертизой. При этом сроки строительства тоже сдвинули с декабря 2022 года на сентябрь 2023-го.

«Ведомостью объемов и стоимости работ по мостовому переходу, представленной концессионером, стоимость строительства указана в размере 31,33 млрд рублей, кроме того 3,18 млрд — прочие расходы концессионера, — сказано в докладе Контрольно-счетной палаты региона. — При этом положительным заключением Главгосэкспертизы России стоимость строительства определена в размере 30,42 млрд».

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На сессии Заксобрания области в феврале депутаты рекомендовали региональному Минтрансу провести экспертизу установления такой стоимости. Напомним, в конце 2017 года правительство Новосибирской области и «Сибирская концессионная компания» подписали соглашение. Она входит в питерскую группу «ВИС» и ее дочернюю компанию Национальные транспортные концессии.

Ранее Контрольно-счётная палата Новосибирской области выявила нарушения в смете на подготовительные работы при строительстве четвёртого моста через Обь. По мнению экспертов, цены на материалы и подготовительные работы были завышены в несколько раз.