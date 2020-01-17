Шесть человек пострадали в массовой аварии на Алтае

Новости 23.02.2020 15:50 680

Серьезное ДТП с участием четырех машин произошло в Красногорском районе Алтайского края. Это произошло утром, 23 февраля, неподалеку от села Суртайка. Как удалось установить картину событий сотрудникам ГИБДД, водитель (1988 года рождения) автомобиля Volkswagen Passat, ехавший из Бийска, столкнулся с машиной Lexus RX330, в котором ехали двое детей.

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В аварии также были повреждены автомобили Volkswagen Polo и Nissan Teana. К счастью, обошлось без погибших. С различными травмами к медикам обратились шесть человек, в том числе двое мальчиков из «Лексуса». Кстати, они ехали в детских креслах.

Травмированных людей разместили в больницах Бийска и Республики Алтай. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения. Сейчас они продолжают работу на место и уточняют все обстоятельства аварии.