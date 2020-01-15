Огромные пробки вынудили организаторов менять схему движения на «Сибирской масленице»

Новости 23.02.2020 15:30 456

Схему движения для автомобилистов на праздновании «Сибирской масленицы» в туркомплексе «Сибиркое подворье» организуют по-новому. Чтобы не создавать заторы и неудобства, автомобилисты будут делать круг со стороны села Новотырышкино, сообщает сайт правительства Алтайского края.

Фестиваль «Сибирская Масленица» начнется 29 февраля в 11 утра. Организаторы советуют приезжать пораньше, чтобы спокойно и удобно припарковаться. Гостям подготовят парковку на 4000 мест. В феврале 2019 года гости жаловались на огромную автомобильную пробку длиной в пять километров.

«Сибирское подворье» в последний раз проведет масленицу в Алтайском крае Новости 15.01.2020 9:45 Фестиваль запланирован на 29 февраля 1090

Праздник «Сибирская Масленица» — один из самых массовых в Алтайском крае. В 2019 году его посетило 37 тысяч человек. На мероприятии в 2020 году будет работать более 30 локаций, где предусмотрены всевозможные забавы и развлечения: покорение масленичного столба, казачий круг, хороводы, катание на русской печи, соревнования гиревиков, ярмарка, конноспортивный праздник. Победители состязаний смогут заработать «масленичные рубли» и обменять их на призы.

Главным событием фестиваля станет постановка народной масленичной забавы «Взятие снежного городка». Для этого запланировано строительство снежной крепости площадью более 250 квадратных метров. Реконструкция будет продемонстрирована профессиональными каскадерами, которых пригласили из Тольятти. Что касается массовых сцен, то там задействуют жителей Барнаула и других территорий края.