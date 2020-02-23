Первые лица Алтайского края возложили цветы к Мемориалу Славы в Барнауле

В Барнауле прошли официальные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Утром к Мемориалу Славы на площади Победы пришли сотни горожан. Первые лица региона приняли участие в торжественной церемонии.

В ней участвовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, вице-губернаторы Денис Губин и Виталий Снесарь, общественники, депутаты, ветераны, патриотическая молодежь и волонтеры.

«Мы преклоняем головы перед мужеством, самоотверженностью наших ветеранов, спасших страну и весь мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Их подвиги — основа для патриотического воспитания молодежи. На героических примерах фронтовиков выросло не одно поколение защитников Родины, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, отстаивавших интересы Отечества в локальных конфликтах. Среди участников этих событий было немало уроженцев Алтайского края. Мы гордимся тем, что жители нашего региона и сегодня продолжают достойно нести службу в рядах Вооруженных cил Российской Федерации», - обратился в своем поздравлении Виктор Томенко.