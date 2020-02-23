Барнаульская фирма присмотрит за городскими часами за 400 тысяч рублей

Новости 23.02.2020 13:50 61

Стал известен победитель аукциона по обслуживанию и содержанию городских часов в Барнауле. Это местная фирма «Русский сервис». В ближайшее время с ней подпишет контакт заказчик в лице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Срок контакта — до 30 декабря 2020 года, стоимость — 397 900 рублей. «Русский сервис» был единственным участником аукциона. Теперь фирме предстоит обслуживать часы на проспектах Ленина, 82 («Под шпилем»), Строителей, 22 (напротив гостиницы «Барнаул»), на улице Союза Республик, 40 и на перекрестке улиц Исакова-Малахова в Ленинском районе.

Согласно перечню работ, нужно красить четыре циферблата, смазать оборудование, проверить все элементы на наличие дефектов, обеспечить подсветку, ежедневно проверять точность хода.