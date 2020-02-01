Темпы заболеваемости ОРВИ снижаются в Алтайском крае

В Алтайском крае зафиксировано снижение темпов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, с 10 по 16 февраля в регионе зарегистрировано 22,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 29% выше эпидемического порога.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди заболевших дети до 14 лет составляют 69%. Превышение эпидемпорога отмечается среди всех возрастных групп.
70% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет
В настоящее время в медицинских, образовательных организациях, а также на предприятиях сферы обслуживания, торговли и транспорта продолжает действовать карантин, введенный с 29 января.
В крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс: полностью в 25-ти школах; в 27-ми детсадах; частично (по классам, группам) в 143-х классах 60-ти школ; в 17-ти группах 12-ти дошкольных учреждениях.
Среди заболевших при лабораторных исследованиях регистрируется единичные случаи циркуляции вирусов гриппа (B, А/H1N1/2009)