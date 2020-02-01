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Темпы заболеваемости ОРВИ снижаются в Алтайском крае

Новости
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В Алтайском крае зафиксировано снижение темпов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, с 10 по 16 февраля в регионе зарегистрировано 22,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 29% выше эпидемического порога.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди заболевших дети до 14 лет составляют 69%. Превышение эпидемпорога отмечается среди всех возрастных групп.

Эпидемпорог по ОРВИ в крае превышен в 1,5 раза. На карантин закрыты свыше 100 школ и детсадов

Эпидемпорог по ОРВИ в крае превышен в 1,5 раза. На карантин закрыты свыше 100 школ и детсадов

Новости

70% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет

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В настоящее время в медицинских, образовательных организациях, а также на предприятиях сферы обслуживания, торговли и транспорта продолжает действовать карантин, введенный с 29 января.

В крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс: полностью в 25-ти школах; в 27-ми детсадах; частично (по классам, группам) в 143-х классах 60-ти школ; в 17-ти группах 12-ти дошкольных учреждениях.

Школы и детсады Алтайского края массово закрываются на карантин

Школы и детсады Алтайского края массово закрываются на карантин

Новости

Среди заболевших при лабораторных исследованиях регистрируется единичные случаи циркуляции вирусов гриппа (B, А/H1N1/2009)

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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