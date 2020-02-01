Темпы заболеваемости ОРВИ снижаются в Алтайском крае

Новости 23.02.2020 12:50 102

В Алтайском крае зафиксировано снижение темпов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, с 10 по 16 февраля в регионе зарегистрировано 22,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 29% выше эпидемического порога.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди заболевших дети до 14 лет составляют 69%. Превышение эпидемпорога отмечается среди всех возрастных групп.

Эпидемпорог по ОРВИ в крае превышен в 1,5 раза. На карантин закрыты свыше 100 школ и детсадов Новости 01.02.2020 10:00 70% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет 2105

В настоящее время в медицинских, образовательных организациях, а также на предприятиях сферы обслуживания, торговли и транспорта продолжает действовать карантин, введенный с 29 января.

В крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс: полностью в 25-ти школах; в 27-ми детсадах; частично (по классам, группам) в 143-х классах 60-ти школ; в 17-ти группах 12-ти дошкольных учреждениях.