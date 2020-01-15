Стало известно, как поменялись цены на «масленичные» продукты в Алтайском крае

Новости 23.02.2020 11:50 115

Наступает масленичная неделя. Специалисты Алтайкрайстата проанализировали изменение цен на продукты, необходимые для приготовления блинов. Они сравнили цены на «масленичные» продукты в январе 2019 года с показателями января 2020 года.

Больше всего подорожала пшеничная мука — на 8,2 процента. На 5,4 процента выросли цены на сметану, 3,8 — соль, 3,6 — молоко, 3 — сливочное масло. Зато упали цены на сахар (минус 38 процентов), яйца (4,4 процента) и подсолнечное масло (1,9 процента).

Стали дороже классические начинки для блинов — среднем на три-десять процентов. Мед подорожал на 2,8 процента, повидло и джем — на 3,4, соленая рыба — на 6,4, творог — на 7,2, лососевая икра — на 7,5, сгущенка — на 9,8.

Напомним, в этом году масленичная неделя начнется с 24 февраля. Праздник масленицы запланирован на 1 марта. Всю неделю люди пекут блины и ходят в гости. После масленицы начинается Великий пост, который завершится к Пасхе.