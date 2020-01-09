Местные жители просят запретить музыкальный фестиваль в горах Алтая

Жительница Республики Алтай Ирина Дмитриева создала петицию, адресованную Министерство Природных Ресурсов и Экологии РФ. Она просит защитить природу Алтая от антропогенного влияния. Дело в том, что с 20 по 26 июня 2020 года московская организация «Space of Joy Community» анонсировала проведение фестиваля «Khan Altay» в Горном Алтае напротив слияния рек Аккем и Катунь.
По словам автора петиции, здесь поставят три сцены с мощными динамиками, световое шоу, кинотеатр под открытым местом, ярмарка, туалеты, палаточная зона на 1000 человек.
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«Для этого вырубят растительность на отведенной территории, вытопчут растения-эндемики, оставят горы мусора, загрязнят воды рек. Будут беспрестанно работать дизель-генераторы. На другом берегу реки — территория природного парка «Белуха». В этих местах обитает множество диких животных, у которых в конце июня появляется потомство. А по ним «ударят» световым шоу и танцевальной музыкой. Все это недопустимо в святом и чистом месте! Просим перенести проведение фестиваля из запланированного организаторами места в более приспособленное», - пишет автор петиции.
Space of Joy Community уже проводила фестиваль в Горном Алтае в 2008 году. Он был приурочен к полному Солнечному Затмению.
«Фестиваль собрал тысячи людей с разных уголков мира, и стал знаковым событием в их жизни, - сказано на сайте организаторов. - И вот, спустя 12 лет, мы возвращаемся на Алтай! Туда, куда собирались в прошлый раз. И снова затмение и снова Алтай!».
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