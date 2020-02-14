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Разборка автомата и наматывание портянок: ЛДПР зовет отметить 23 февраля в Барнауле

Новости
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В Барнауле ЛДПР проведет праздничное мероприятие 23 февраля, посвященное Дню защитника Отечества. Начало праздника в 12 часов. Сначала будет шествие оп центральной аллее на проспекте Ленина — от площади Октября до ТЦ «Россия». Партийцы обещают такие лозунги как: «На страже Отечества», «Заставим уважать Россию!».

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Барнаульцам приготовили праздничную программу. Спортивные состязания по перетягиванию каната и поднятию гири. Сборка и разборка автомата Калашникова на время, наматывание портянок, стрельба в тире. Также обещают музыкальную программу и полевую кухню.

Победители конкурсов получат месячный абонемент в спортзал. Проигравших участников поощрят недельным абонементом спортклуба.

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Автор: Политсиб.ру

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