Чтобы помнили: 17 лет назад погиб «народный мэр» Барнаула Владимир Баварин

Новости 22.02.2020 19:00 315

22 февраля 2003 года не стало первого мэра Барнаула в новейшей российской истории Владимира Баварина. Еще при жизни из-за своей демократичности и неравнодушия к проблемам простых горожан Баварина стали называть "народный мэр". Ни один градоначальник после него не удостаивался такого уважения.

Владимир Баварин погиб вечером 22 февраля 2003 года в ДТП в Республике Алтай в районе села Манжерок. Он ехал на открытие турбазы "Росэнерго". В момент аварии за рулем Land Rover находился мэр, кроме него в салоне присутствовала его супруга. На одном из поворотов Владимир Баварин не справился с управлением, и автомобиль, вылетев с шоссе, перевернулся несколько раз. К моменту прибытия "скорой помощи" Владимир Баварин был еще жив. Он скончался, не приходя в сознание, по дороге в больницу.

Свидетелей самого происшествия установить не удалось. Поэтому картину произошедшего можно составить по косвенным признакам. Скорее всего, автомобиль выворачивал из-за поворота, при этом выехал на встречную полосу, таким образом "прижавшись" к горе. Судя по следу от шин, джип стал забирать вправо, возвращаясь на свою полосу. Скорость авто в момент ДТП составляла примерно 130 км/ч. Как следствие, машину занесло, она перелетела через бетонные блоки, задев их, и рухнула с 10-метрового обрыва вниз.

15 лет назад не стало первого мэра Барнаула. О Владимире Баварине вспоминает Владимир Овчинников Новости 22.02.2018 15:48 1448

Среди причин гибели мэра - несработавшие подушки безопасности. Кроме того, Баварин не был пристегнут ремнем безопасности. В момент удара его выбросило из машины через лобовое стекло. Супруга Баварина получила сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника.

Владимира Баварина похоронили в Барнауле на Черницком кладбище. Он всего две недели не дожил до своего 64-летия. В память о Баварине в Барнауле его именем названа площадь у Речного вокзала, кроме того, неподалеку сооружена часовня князя Владимира.

Владимир Баварин родился 9 марта 1939 года в селе Куклино Калининской области. Во время блокады Ленинграда семья была эвакуирована в Барнаул. Здесь он окончил школу, позднее институт. Работал слесарем на "Трансмаше", конструктором на Моторном заводе. В 1983 году стал секретарем горкома, а в 1986-м избран депутатами председателем исполкома городского Совета народных депутатов.

11 декабря 1991 года указом президента Баварин назначен главой администрации Барнаула. В 1996 году впервые был всенародно избран мэром города. В 2000 году выиграл еще одни выборы градоначальника.