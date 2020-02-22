От 40 и старше. Правительство одобрило отгул за счет работодателя для диспансеризации

Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и должности. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Принятие законопроекта обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счёт предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения", - говорится в решении кабмина.
В этом году на него потратят 5 млрд рублей
Уже в марте законопроект может быть внесен в Госдуму.