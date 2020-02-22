От 40 и старше. Правительство одобрило отгул за счет работодателя для диспансеризации

Новости 22.02.2020 18:30 72

Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и должности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Принятие законопроекта обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счёт предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения", - говорится в решении кабмина.

Власти Алтайского края рассказали о нацпроекте «Демография» Новости 13.07.2019 9:52 В этом году на него потратят 5 млрд рублей 1399

Также предлагаемые изменения обеспечат достижение целей и реализацию задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» по охвату всех граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год.

Уже в марте законопроект может быть внесен в Госдуму.