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От 40 и старше. Правительство одобрило отгул за счет работодателя для диспансеризации

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Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и должности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Принятие законопроекта обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счёт предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения", - говорится в решении кабмина.

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Также предлагаемые изменения обеспечат достижение целей и реализацию задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» по охвату всех граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год.

Уже в марте законопроект может быть внесен в Госдуму.

Автор: Политсиб.ру

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