Дело экс-мэра Горно-Алтайска дошло до Верховного суда

Новости 22.02.2020 17:40 174

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, осужденного в октябре прошлого года за совершение ряда преступлений, направлено в Верховный суд Республики Алтай, информируют "Новости Горного Алтая".

Пока в отношении осужденного действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Уголовное дело в отношении Облогина поступило в городской суд еще 18 апреля 2017 года. На рассмотрение ушло более 70 заседаний. Бывший мэр был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Приговором Облогину было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.