Краевой фонд имущества намерен сдать в аренду участок в 400 га за 1 млн рублей

Фонд имущества Алтайского края 24 марта проведет аукцион на право заключения договора аренды (срок - 7 лет) земельного участка площадью 406 га близ села Новоалександровка Рубцовского района.
Цель предоставления – для сельскохозяйственного производства (растениеводство). Кадастровая стоимость недвижимости составляет 6,746 млн рублей.
Часть земельного участка расположена в охранной зоне линии электропередач. Согласно информации Минприроды Алтайского края территория также частично находится в водоохранной зоне (200 м) и прибрежной защитной полосе (200 м) протоки реки Алей.
Один из видов ограничений в таком случае - применение пестицидов и агрохимикатов, а также распашка земель.
Победитель конкурса должен самостоятельно освободить земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов.
Прием заявок от участников продлится до 19 марта.