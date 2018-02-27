Краевой фонд имущества намерен сдать в аренду участок в 400 га за 1 млн рублей

Новости 22.02.2020 16:00 123

Фонд имущества Алтайского края 24 марта проведет аукцион на право заключения договора аренды (срок - 7 лет) земельного участка площадью 406 га близ села Новоалександровка Рубцовского района.

Цель предоставления – для сельскохозяйственного производства (растениеводство). Кадастровая стоимость недвижимости составляет 6,746 млн рублей.

Часть земельного участка расположена в охранной зоне линии электропередач. Согласно информации Минприроды Алтайского края территория также частично находится в водоохранной зоне (200 м) и прибрежной защитной полосе (200 м) протоки реки Алей.

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Один из видов ограничений в таком случае - применение пестицидов и агрохимикатов, а также распашка земель.

Начальная цена лота (размер годовой арендной платы) - 137 757 рублей, задаток - 68 878 рублей, шаг аукциона - 4133 рубля. Таким образом, если лот уйдет по стартовой цене, арендатор выложит за весь срок использования земли чуть менее 1 млн рублей.

Победитель конкурса должен самостоятельно освободить земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов.

Прием заявок от участников продлится до 19 марта.