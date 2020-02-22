ВТБ обеспечил переводы на 30 млрд рублей в рамках СБП

Новости 22.02.2020 16:50 62

С момента запуска Системы быстрых платежей оборот входящих и исходящих операций через ВТБ достиг 30 млрд рублей. Банк является активным участником СБП, занимая треть от общего объема переводов. Большую часть операций – свыше 60% – занимают входящие платежи. Чаще всего в ВТБ переводят клиенты Альфа-Банка, Тинькофф Банка и ПСБ.

В настоящее время доля ВТБ превышает 35% от общего оборота операций по системе. Ежемесячный темп прироста платежей составляет 30%. К настоящему моменту число уникальных клиентов ВТБ в рамках сервиса достиг 385 тысяч, которые совершили более 3,7 млн переводов. Средний размер исходящего перевода составляет 6 тыс. руб., входящего – 11 тыс. руб. Значительную долю переводов – порядка 60% – составляют платежи на сумму до 3000 руб.

В течение первого квартала 2020 г. ВТБ сохраняет для своих клиентов бесплатный тариф за переводы в рамках СБП, что повышает доступность и привлекательность платежного сервиса для клиентов.