Близ Белокурихи появится взлетно-посадочная полоса площадью 66 га

Новости 22.02.2020 14:30 252

Правительство Алтайского края согласовало перевод земельного участка сельхозназначения площадью свыше 66 га близ Старобелокурихи под взлетно-посадочную полосу. Постановление опубликовано на сайте региона. Ранее с ходатайством обратилась администрация Алтайского района.

Участок находится на расстоянии 14 м от автомобильной дороги Бийск-Белокуриха, кадастровая стоимость недвижимости составляет 129 тысяч рублей.

О проекте строительства аэродрома ООО «Белокуриха-авиа», предназначенного для малой авиации, сообщалось еще в 2015 году. Инвесторами должны были выступить АО «Курорт Белокуриха», «Алтай-West» и "Сибирская строительно-монтажная компания".

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До начала восьмидесятых годов в Старобелокурихе уже существовал аэродром для легкомоторных самолетов. Инвесторы планировали полностью восстановить объект: построить взлетно-посадочную полосу, оборудовать ангары и павильоны, а также провести коммуникации – электроэнергию, газ, воду. Общая сумма затрат на это оценивалась в 30 млн рублей. Однако затем с распадом Советского Союза развитие внутрирегиональных перевозок отошло на второй план.

В середине июня 2017 авиакомпания "СиЛА" успешно выполнила экспериментальный полет по маршруту Томск – Новосибирск – Белокуриха.

Посадочная площадка ООО «Белокуриха-авиа» на тот момент занимала площадь в 50 га и предназначалась для приема самолётов малой вместимости и вертолётов. К моменту проведения совещания там было начато строительство аэровокзала. Тем не менее, после 2017 года продолжения не последовало.