Бизнесмены - передовой класс: новую поправку к Конституции предложил бывший вице-премьер

Новости 22.02.2020 13:30 135

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, который до этого 10 лет был первым зампредом правительства РФ, предложил закрепить в Конституции определение предпринимательства как ценной деятельности, а предпринимателей — как «создающих новую Россию».

В основной закон следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс. С таким предложением рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию выступил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».

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Как отметил глава ВЭБа, сейчас в российском законодательстве нет четкого определения бизнеса, что необходимо для взаимоотношений на рынке. По мнению Шувалова, в первую очередь нужно определить, что «предпринимательство — это деятельность определенного круга лиц, которые связаны с созданием новой ценности», а производство товаров или сфера услуг — это «производные от того, что создается в обществе — определенная ценность».

Шувалов напомнил, что предпринимательская деятельность была определена в 1991 году соответствующим законом, а затем в 1994 году в первой части Гражданского кодекса. «Все знают главные признаки предпринимательства — это системность и прибыльность», — заявил он. Однако, по словам Шувалова, «современное законодательство уже предпринимательство в мире так не видит».