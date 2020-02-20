Власти заложили 1 млрд рублей на борьбу с паводком в Алтайском крае

Новости 22.02.2020 13:00 139

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы подготовки сибирских регионов к прохождению предстоящего паводка. Было отмечено, что во время весеннего половодья во всех регионах СФО ожидается сложная обстановка, передает сайт правительства Алтайского края.

Так, в республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы превышают норму в два раза и более. Запасы воды в снежном покрове также в 1,5 раза превышают норму. Помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, подъём уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинной и степной территориях в южной части Сибири.

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Также прогнозируется, что в случае тёплой и ранней весны возможно образование заторов льда на реках, подтопление жилых объектов, размыв дорог и мостов. По информации МЧС России, в зоне возможного подтопления в регионах округа могут оказаться более 700 населённых пунктов, 360 участков автомобильных дорог, 400 социально значимых объектов и 60 объектов экономики.

Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко доложил полпреду, как регион готовится к предстоящему паводку.

«В Алтайском крае из 69 муниципальных образований в той или иной степени паводку могут быть подвержены 46 муниципалитетов, 202 населенных пункта. В зону возможного подтопления попадают около 15 тысяч домов, более 42 тысяч человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры, 30 мостов. На территории края определено 25 затороопасных участков, на которых возможно осложнение паводковой обстановки в период прохождения первой волны паводка - во второй половине марта. В планах - проверить 39 гидротехнических сооружений в 23 муниципальных образованиях, которые требуют особого внимания», - сообщил Степаненко.

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По словам зампреда, в крае готовы к открытию 223 пункта для временного размещения населения. Они могут принять около 40 тысяч человек. Для предупреждения возможных ЧС в регионе созданы финансовые и материально-технические ресурсы на сумму более 1 млрд рублей.