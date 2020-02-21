Россельхозбанк и Генеральная прокуратура РФ обсудили итоги взаимодействия в 2019 году

Новости 22.02.2020 12:30 118

Россельхозбанк и Генеральная прокуратура РФ в рамках очередного заседания экспертной группы подвели итоги совместной работы.

Участники совещания обсудили вопросы, возникшие при расследовании уголовных дел по возврату денежных средств и активов одной из крупнейших и устойчивых кредитных организаций в России – АО «Россельхозбанк». Они отметили высокую эффективность реализованных в 2019 году совместных мероприятий для снижения количества нарушений по уголовным делам, связанным с противоправными действиями в отношении Банка.

Деятельность Россельхозбанка нацелена на развитие национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса страны. Именно поэтому важной задачей участники встречи назвали объединение усилий правоохранительных органов для предотвращения, выявления и пресечения противоправных действий.

Участники подчеркнули важность работы по надлежащему контролю за целевым расходованием заемщиками кредитных средств, а также за деятельностью региональных филиалов.

По итогам совещания стороны договорились укреплять сотрудничество и объединить усилия в борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере.

В заседании приняли участие представители Россельхозбанка, МВД России и ФСБ России.

Органами прокуратуры обеспечивается координация работы правоохранительных и контрольных органов в сфере противодействия нарушениям в кредитно-банковской сфере и декриминализации данного сектора экономики, в том числе путем организации межведомственного взаимодействия.