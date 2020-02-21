Россельхозбанк и Генеральная прокуратура РФ обсудили итоги взаимодействия в 2019 году

Россельхозбанк и Генеральная прокуратура РФ в рамках очередного заседания экспертной группы подвели итоги совместной работы.
Участники совещания обсудили вопросы, возникшие при расследовании уголовных дел по возврату денежных средств и активов одной из крупнейших и устойчивых кредитных организаций в России – АО «Россельхозбанк». Они отметили высокую эффективность реализованных в 2019 году совместных мероприятий для снижения количества нарушений по уголовным делам, связанным с противоправными действиями в отношении Банка.
Участники подчеркнули важность работы по надлежащему контролю за целевым расходованием заемщиками кредитных средств, а также за деятельностью региональных филиалов.
По итогам совещания стороны договорились укреплять сотрудничество и объединить усилия в борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере.
В заседании приняли участие представители Россельхозбанка, МВД России и ФСБ России.