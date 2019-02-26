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Депутаты попробуют сдать пробный ЕГЭ по истории в Алтайском крае

Новости
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27 февраля Алтайский край традиционно присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором акции, которая в 2020 году пройдет уже в четвертый раз, выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко даст старт акции и сам станет ее участником. В этом году акция посвящается Году памяти и славы, поэтому ее участников ждут вопросы исторической тематики, уточняет сайт регионального Минобра.

Как проходил «ЕГЭ для взрослых» в Алтайском крае. Фоторепортаж

Как проходил «ЕГЭ для взрослых» в Алтайском крае. Фоторепортаж

Новости

В этом году в акции приняли участие 10 человек

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Попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ по истории в этом году решили представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, депутаты Заксобрания Татьяна Ильюченко, Иван Мордовин и Евгения Боровикова, родители выпускников школ Барнаула и представители СМИ.

Интервью с Максимом Костенко: министр образования рассказал о грядущем учебном годе

Автор: Политсиб.ру

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