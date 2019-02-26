Депутаты попробуют сдать пробный ЕГЭ по истории в Алтайском крае

Новости 22.02.2020 12:00 160

27 февраля Алтайский край традиционно присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором акции, которая в 2020 году пройдет уже в четвертый раз, выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко даст старт акции и сам станет ее участником. В этом году акция посвящается Году памяти и славы, поэтому ее участников ждут вопросы исторической тематики, уточняет сайт регионального Минобра.

Как проходил «ЕГЭ для взрослых» в Алтайском крае. Фоторепортаж Новости 26.02.2019 11:44 В этом году в акции приняли участие 10 человек 2246

Попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ по истории в этом году решили представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, депутаты Заксобрания Татьяна Ильюченко, Иван Мордовин и Евгения Боровикова, родители выпускников школ Барнаула и представители СМИ.