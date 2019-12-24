Два мусорных регоператора в Алтайском крае могут прекратить свою работу

Новости 22.02.2020 11:30 201

Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в шести регионах Сибири сформировали высокую кредиторскую задолженность. Речь идет о регоператорах, которые работают в Новосибирской и Кемеровской и областях, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва и Хакасия.

«В текущем году следует усилить контроль со стороны органов исполнительной власти, органов местного самоуправления за своевременностью и качеством работы региональных операторов, рассмотреть на местах вопросы повышения платежной дисциплины», - цитирует полпреда президента в СФО Сергея Меняйло "Коммерсант".

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Средняя собираемость платы за коммунальную услугу по Сибирскому федеральному округу составляет около 65% с физлиц, по юрлицам — 79%. В среднем по России собираемость составляет 80%, сказал заместитель гендиректора «Российского экологического оператора» Сергей Королев.

«В Сибири есть регионы где высокая собираемость с населения: Томская область — 90%, Алтайский край — 83%. Хотелось бы отметить Кемеровскую область, где собираемость с физлиц — 60%, республика Алтай — 60%, Хакасия — 50%, Тыва — 23%. Эти цифры говорят о том, что валовая выручка заложенная в рамках реформы и денег регоператору не хватает чтобы оказывать качественные услуги. Эти проблемы приводят к тому, что за 2019 год кредиторская задолженность региональных операторов накопилась уже в размере 3,5 млрд руб. и эта цифра продолжает расти», - заявил Королев.

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Говоря о региональных операторах, которые находятся в зоне риска прекращения оказания коммунальной услуги, он сообщил, что в Алтайском крае в зоне риска находятся два региональных оператора: «Спецобслуживание центральное» и «Позитив 88». Первый обслуживает Бийскую, Алейскую и Заринскую зоны, второй - Славгородскую.