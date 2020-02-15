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Сбербанк и ВЭБ направят 24 млрд рублей на разработку алтайского месторождения

Новости
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Сбербанк и ВЭБ.РФ планируют направить около 24 млрд рублей на разработку Корбалихинского месторождения (ООО «Сибирь-полиметаллы») в Алтайском крае. Общая стоимость проекта составляет порядка 38 млрд рублей, сказано на сайте УГМК.

«Кредитные средства финансовых институтов могут быть направлены на финансирование затрат в рамках бюджета проекта, в том числе на приобретение имущества и оборудования, оплату строительно-монтажных работ», - говорится в релизе.

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По словам гендиректора УГМК Андрея Козицына, Корбалихинское месторождение является одним из самых богатых в России по содержанию цинка. Балансовые запасы оцениваются в 2,3 млн тонн.

Корбалихинский рудник позволит разрабатывать крупнейшее месторождение полиметаллических руд в России подземным способом. Запасы месторождения составляют 24 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.

Автор: Политсиб.ру

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