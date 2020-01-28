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Сколько смогут заработать на переписи населения жители Алтайского края?

Новости
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Алтайкрайстат формирует кадровый резерв из числа временных переписных работников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, серьезных требований с точки зрения возраста или уровня образования к переписчику нет.

«Мы готовы принять на работу совершеннолетних ответственных жителей региона, которые владеют элементарной компьютерной грамотностью, не имеют судимостей и, самое главное, придут к нам с пониманием того, за какое серьезное государственное дело они берутся», - подчеркнула она.

С 4 по 27 октября переписчики будут проводить обход домохозяйств.  Каждому из них в среднем предстоит опросить 550 человек. Как сообщили «Политсибру» в ведомстве, зарплата переписчика составит 16,2 тысячи рублей за вычетом подоходного налога.

Жителям Алтайского края обещают бесплатное участие в переписи населения через интернет

Жителям Алтайского края обещают бесплатное участие в переписи населения через интернет

Новости

Речь идет о портале Gosuslugi.ru

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Всего в Сибирском федеральном округе планируется привлечь свыше 42 тысяч человек. Из них 5,5 тысяч переписчиков будут работать в Алтайском крае.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября текущего года. Основной акцент сделают на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями электронных переписных листов на портале gosuslugi.ru, возможности пройти перепись в МФЦ, а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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