Сколько смогут заработать на переписи населения жители Алтайского края?

Новости 21.02.2020 18:30 226

Алтайкрайстат формирует кадровый резерв из числа временных переписных работников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, серьезных требований с точки зрения возраста или уровня образования к переписчику нет.

«Мы готовы принять на работу совершеннолетних ответственных жителей региона, которые владеют элементарной компьютерной грамотностью, не имеют судимостей и, самое главное, придут к нам с пониманием того, за какое серьезное государственное дело они берутся», - подчеркнула она.

С 4 по 27 октября переписчики будут проводить обход домохозяйств. Каждому из них в среднем предстоит опросить 550 человек. Как сообщили «Политсибру» в ведомстве, зарплата переписчика составит 16,2 тысячи рублей за вычетом подоходного налога.

Жителям Алтайского края обещают бесплатное участие в переписи населения через интернет Новости 28.01.2020 11:50 Речь идет о портале Gosuslugi.ru 578

Всего в Сибирском федеральном округе планируется привлечь свыше 42 тысяч человек. Из них 5,5 тысяч переписчиков будут работать в Алтайском крае.