Родители юных алтайских фигуристов попросили Путина повлиять на «ледового» монополиста

Новости 21.02.2020 15:15 211

Родители алтайских детей-фигуристов создали петицию на имя президента РФ Владимира Путина, в которой просят повлиять на неназванного «ледового» монополиста, завышающего, по их мнению, цены на пользование льдом.

«В нашем регионе развиваются все виды спорта - кроме фигурного катания! В нашем городе нет муниципального льда, нет ни одного отделения фигурного катания ни при городских, ни при краевых спортивных школах. Весь лёд в руках одного частника! И он продаёт его спортсменам по золотой цене – 11 тысяч рублей за час тренировки. Хотя цена по Сибири – 4-5 тысяч рублей за час», – гласит текст петиции.

В документе поясняется, что в край удалось привлечь профессиональных тренеров, однако это не помогло развитию фигурного катания, поскольку спортсмены «вынуждены покупать золотой лёд! И все это ложится на плечи родителей». Отмечается, что не у каждой семьи есть финансовая возможность оплачивать такой дорогой лёд.

Автор петиции также подчеркивает, что никакой финансовой помощи от алтайского Минспорта почему-то не предусмотрено.

«Просим Вас помочь разобраться в сложившейся ситуации, оказать содействие в открытии отделения по фигурному катанию при краевой спортивной школе, помочь добиться строительства спортивного сооружения с муниципальным льдом для спортсменов. С уважением, родители спортсменов-фигуристов Алтайского края», – так завершается обращение, которое, на момент подготовки материала, подписало почти 300 человек.