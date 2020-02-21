Вспомнить о каждом. Алтайские единороссы запускают масштабные акции в честь юбилея Победы

Новости 21.02.2020 13:15 79

Реготделение "Единой России" в Алтайском крае отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне проведением ряда крупных акций. Об этом шла речь на заседании оргкомитета «Наша Победа», которое накануне провел секретарь реготделения ЕР Александр Романенко.

Координатор партийного проекта «Историческая память» в регионе Сергей Завалихин рассказал о наиболее масштабных и важных мероприятиях, запланированных партией на текущий год. Среди них - проведение Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», которая пройдет в каждом городе и районе. Также в 2020 году, совместно с краеведческим музеем Алтайского края, «Единая Россия» запускает конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны». Одно из ключевых направлений не только на 2020 год, но и на все последующие – это шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, на сегодняшний день полным ходом идёт мониторинг состояния памятников, расположенных в городах, райцентрах и сёлах региона.

Члены оргкомитета отдельно остановились на одном из важных направлений партийной деятельности – сборе подписей на присвоение четырем городам Алтайского края – Барнаулу, Рубцовску, Бийску и Новоалтайску - почетного звания «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться городам, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, проявили самоотверженность и трудовой героизм.

Змеиногорск просят признать городом трудовой доблести и славы России Новости 23.12.2019 12:50 Авторы обращаются напрямую к президенту России Владимиру Путину 2895

Исполняющая обязанности руководителя Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Виктория Анищенко рассказала, что в январе 2020 года молодогвардейцы региона запустили серию мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Выходные с ветераном». В рамках акции молодогвардейцы оказывают различную адресную помощь ветеранам, труженикам тыла и детям войны и фиксируют истории очевидцев в аудио- и текстовом формате, создавая единую базу по всей России.

Также в рамках федерального проекта МГЕР «Патриотизм в действии» молодогвардейцы проводят тематические мероприятия, мониторинги, облагораживание и уборку памятников и монументов в муниципальных образованиях.