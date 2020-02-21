Сергей Белоусов: «На лаборатории, выявляющие ГМО, возлагается особая миссия по сохранению генофонда нации»

Новости 21.02.2020 12:05 88

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов во время работы в регионе посетил лабораторию исследований «Центр гигиены и эпидемиологии» в Управлении Роспотребнадзора.

Руководители ведомства Ирина Пащенко и Лариса Мишагина рассказали сенатору о направлениях деятельности, методике и системе выявления генетических маркеров в продуктах питания.

Очень важно, по мнению парламентария, что штат сотрудников укомплектован практически полностью, в чем безусловная заслуга руководителя Ирины Пащенко, организовавшей системную работу с медико-профилактическим факультетом медицинского университета, готовящего специалистов по общей гигиене и эпидемиологии.

Сергей Белоусов поинтересовался наличием технической и научной базы для сертификации продукции по классу «Органическая», в связи с вступлением в силу закона об «Органической продукции». Руководители ведомства дали утвердительный ответ, с готовностью в самое ближайшее время подготовить предложения по совершенствованию деятельности лаборатории с учетом новых поставленных задач.

Парламентарий отметил, что такие предложения будут непременно востребованы в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, так как именно на этом комитете лежит наибольшая ответственность за разработку рекомендаций по совершенствованию реализации закона, запрещающего производство ГМО на территории Российской Федерации.