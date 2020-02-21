«Большая четверка» операторов связи сократила количество нарушений в Сибири

Новости 21.02.2020 13:55 60

В январе специалисты подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы выявили более тысячи РЭС операторов «большой четверки», нарушавших в ходе своей работы порядок и правила использования радиочастотного спектра. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

В Сибирском федеральном округе выявлено 50 РЭС, эксплуатировавшихся с нарушениями. Наибольшее их количество допустило ООО «Т2 Мобайл» (19), второе место занял ПАО «МТС» - 17 РЭС, ПАО «ВымпелКом» - 10 и ПАО «МегаФон» - 4.

В 59% случаев нарушения связаны с работой РЭС без разрешения на использование радиочастот или без регистрации в территориальных органах Роскомнадзора.

По всем случаям нарушений приняты меры реагирования в соответствии с нормами и требованиями законодательства о связи и КоАП Российской Федерации.​