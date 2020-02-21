Проект, который объединяет

Новости 21.02.2020 12:35 219

В сквере Химиков Октябрьского района Барнаула скоро появится спортивная площадка с полем для минифутбола.

Профинансируют ее обустройство сразу два внебюджетных фонда нашего края: Фонд социального содействия Александра Прокопьева и Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

«С моим земляком, коллегой по Госдуме, Героем России Владимиром Шамановым приняли решение профинансировать установку спортплощадки в Октябрьском районе Барнаула», - сообщил на своей странице в Инстаграм Александр Прокопьев.

Площадка будет представлять собой поле для минифутбола с искусственным газоном, трибунами на 50 мест, раздевалкой и ограждением. Установку планируют начать уже весной. Стоимость оборудования - около 4 млн. руб. Расходы Фонды разделят поровну.

Сквер Химиков - городское пространство с непростой историей. Существующий еще с советских времен, в 90-е он стал местом, которое барнаульцы старались обходить стороной - заброшенный и заросший. Возрождаться начал лишь в последние годы.

Горожане провели здесь не один субботник, расчищая территорию. Усилиями городских властей, спонсоров, и особенно главы администрации Октябрьского района Вячеслава Новикова, в парке появились новые дорожки, скамейки, ограждения, детская площадка, артобъекты.

Сквер становится все более популярен у жителей Октярьского района, Потока, где с каждым годом растет число молодых семей с детьми.

«Здесь в любую погоду многолюдно: мамы с колясками, дети на роликах, - рассказывает Александр Прокопьев, - А возможностей позаниматься спортом, провести соревнования, просто погонять мяч пока нет. Поэтому вместе Владимиром Анатольевичем Шамановым приняли решение профинансировать проект. Для наших фондов это первый опыт сотрудничества. Мы не просто строим футбольное поле, мы участвуем в общественном проекте, когда сами жители объединяются, чтобы отстоять свое право на общественные пространства, вкладывают в их преобразование свой труд. Сегодняшний сквер Химиков - как раз результат такой совместной работы горожан, предпринимателей, администрации Октябрьского района. И подобных мест в Барнауле становится все больше - аллея Георгия Исакова, парк в Индустриальном районе... Такой подход результативен, эффективен. И его обязательно нужно поддерживать».

Председатель Попечительского совета фонда В. А. Шаманова «Защитники Отечества», генеральный директор ООО «Барнаульский завод АТИ» Артем Шамков напомнил, что заводчане и раньше занимались благоустройством территории сквера: «Вместе с жителями района и учениками школ более 15 лет назад высаживали здесь деревья, закладывали аллею, ухаживали за посадками».

«Сегодня у нас есть возможность, опираясь на современные принципы организации досугового пространства, приступить к оборудованию спортивной площадки. Взаимодействие с Фондом социального содействия Александра Прокопьева в реализации этого проекта – пример конструктивного диалога и гражданской ответственности общественных, некоммерческих организаций», – отметил Артем Шамков.

Он считает, что сквер, благодаря усилиям администрации Октябрьского района, общественных объединений, предпринимателей приобретает второе дыхание: «Создается уголок семейного отдыха, который уже сейчас стал одним из любимых мест досуга жителей Потока. Думаю, что посетителям сквера придется по душе новая спортивная площадка и ее органичное сочетание с рекреационной зоной».

Спортивных площадок с сквере Химиков планируется две. С первой - для минифутбола - вопрос, похоже, решен. Вторая - для занятий волейболом, баскетболом - еще ждет своих спонсоров.