Досрочка, надомники и 6 строк в протоколе: как пройдет голосование по поправкам в Конституцию?

Новости 21.02.2020 11:50 278

Появились новые подробности того, как пройдет общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. В частности речь идет о том, что наблюдателей на участки сможет направлять только Общественная палата. Само же голосование помимо основного дня (22 апреля) будет рассчитано и на досрочников.

Накануне об этом на круглом столе рассказали член ЦИК Евгений Колюшин, а также зампред Центризбиркома Николай Булаев, пишет портал golosinfo.org.

Поскольку дата голосования выпадает на среду, этот день сделают выходным. При этом планируется разрешить голосовать еще три дня накануне. Вероятно будет использоваться система «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать на любом удобном участке.

От сохранения СССР до принятия Конституции: какие вопросы выносили на референдум в 1990-е годы Новости 21.01.2020 7:10 Жители Алтайского края зачастую прибегали к протестному голосованию на проводимых плебисцитах 3877

«В воскресенье, понедельник и вторник (19-21 апреля - прим. ред.) можно будет проголосовать на избирательном участке, к которому относится голосующий. Кроме того, будет использована система мобильного избирателя — можно будет проголосовать в любой точке страны при предварительной регистрации, — заявил Колюшин».

В бюллетене будет один вопрос — поддерживаете ли вы поправки в Конституцию, и два варианта ответа: «да» или «нет». Точную формулировка пока неизвестна.

Наблюдателей за голосованием будет направлять Общественная палата, партии иметь такой возможности не будут. На предприятиях с численностью сотрудников 200-300 человек могут появиться дополнительные участки, об этом заявил Николай Булаев.

Сколько жителей Алтайского края смогут принять участие в апрельском референдуме? Новости 22.01.2020 8:45 Число избирателей в регионе за год уменьшилось на 11,5 тысяч человек 3902

По мнению Колюшина, итоговый протокол будет содержать шесть строк: число участников, число голосов, из них действительных и недействительных, а также тех, кто высказался «за» «против».

«Коммерсант» пишет о том, что надомное голосование будет использовано «без ограничений». Участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля.