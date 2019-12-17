Глава алтайского Минздрава проанонсировал укрупнение медучреждений Бийска

Новости 21.02.2020 10:55 120

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов поведал о перспективах медучреждений Бийска. Выступление прошло в рамках заседания городской Думы в четверг, 20 февраля, сообщает Бийский рабочий.

Он поведал, что уровень смертности в Бийске выше, чем в среднем по региону и другим городам. Так, если в Барнауле этот показатель держится на отметке 11 промилле, то в Бийске - 15.

Как отметил Дмитрий Попов, ситуация в бийском здравоохранении требует серьезных изменений. Предложение министерства:

присоединить к больнице №2 еще двух больниц - №№ 3 и 4.

на базе ЦГБ, к которой присоединят оставшиеся учреждения, станет возможным создать больницу скорой помощи и консультативно-диагностический центр.

Другими словами, планируется укрупнение медицинских учреждений. Детское здравоохранение также намерены объединить в одно юридическое лицо.

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Кадровый дефицит заставляет людей обращаться в частные клиники. На сегодняшний день в медицинских вузах обучается около 90 будущих врачей по целевому набору. Через несколько лет, в 2024 году, они вернутся в город.

По словам министра Попова, процесс преобразований вряд ли обойдется без непопулярных решений. Предложение было поддержано всеми фракциями Бийской Думы. Депутаты отметили, что перемены затронут только структурный состав медучреждений, а сокращения площадей не будет.

Дмитрий Попов пообещал обсудить с губернатором Алтайского края Виктором Томенко разработки программы поддержки здравоохранения, которая будет адресно направлена на Бийск и финансироваться за счет краевого бюджета.