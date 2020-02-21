На Алтай-Коксе определили призеров лыжных гонок

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады. В эстафете участвовали 24 мужских и женских команды.
Лучшими в своих лигах среди мужчин стали команды цеха улавливания №1, теплоэлектроцентрали и цеха автоматизации. Среди женщин лидировали команды «Надежда» и заводоуправления №1.
Ранее уже прошли соревнования по волейболу, стрельбе, жиму штанги лёжа, баскетболу, шахматам, полиатлону. Следующие этапы корпоративной спартакиады – мини-футбол у мужчин и бадминтон у женщин.
На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд.