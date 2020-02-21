Полицейские пытали врача на Алтае за вымогательство двух овец?

Новости 21.02.2020 10:24 138

Жена сельского фельдшера Игоря Батайлова из Республики Алтай обвинила полицейских в пытках мужа, арестованного в декабре по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает «Тайга-инфо».

По словам супруги Батайлова, полицейские пытали его, чтобы тот сознался в преступлении, которого не совершал. Сообщается, что офицеры УФСИН в Кызыл-Озекском СИЗО Республики Алтай, «пытали Игоря Байталова путем проведения «Болевого захвата ног и рук» в течении нескольких суток и электрическим током ради признания в краже 2 баранов».

«На самом деле это дело сфабриковано после того, как муж обвинил местное полицейское начальство в коррупции и сокрытии ряда правонарушений, дело у них не клеится, вот они и используют такие методы», — заявила Алина Байталова.

Адвокат фельдшера сообщил, что его подзащитному инкриминируют избиение пастуха, у которого он, якобы, вымогал двух овец. Все обвинение строится на показаниях потерпевшего, животных у Байталова не нашли. Медработника обвиняют по трем статьям УК РФ.

Супруга Батайлова рассказала, что после пыток в полиции, мужа доставили в республиканскую ЦРБ, где у него были зафиксированы телесные повреждения. Байталов получил серьезную травму ноги. По факту пыток в здании СИЗО супруги обратились в Следственный комитет, там им сообщили о возбуждении уголовного дела, но официальных документов, подтверждающих это, семья не получала.

У Батайлова, который работает фельдшером Усть-Канской районной больницы, трое несовершеннолетних детей.