«Пусть народ узнает»: глава Сибирского сельсовета возмутился бездействием алтайских властей

Новости 21.02.2020 9:36 249

Глава Сибирского сельсовета, экс-кандидат в губернаторы Алтайского края, Олег Боронин опубликовал на своей странице в Facebook гневный пост о том, что в селе Зудилово Первомайского района замерзает трехэтажный многоквартирный дом по улице Строительной, 2.

По словам Боронина, жители звонили в ЕДДС района, однако не добились принятия хоть каких-то мер. В ЕДДС им сообщили, что аварию начнут устранять не ранее 10:00 следующего утра.

Звонки на региональную «горячую линию» МЧС так же ничего не дали. В ведомстве пообещали передать информацию о происшествии в районную администрацию и добавили, что теплоснабжение не входит в их сферу ответственности.

«А разве речь идёт не о чрезвычайной ситуации? В доме - дети и старики. Они мерзнут. Прошу друзей распространять эту информацию: пусть народ узнает, что за власть у нас в Алтайском крае и в Первомайском районе», – заключает Боронин.